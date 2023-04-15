مفاجأة: رضوى الشربيني تكشف عن صلة قرابة تجمعها بالنجمة الاستعراضية الكبيرة شريهان.. لن تصدق؟!

كتب امير فتحي في السبت 15 أبريل 2023 09:50 مساءً - كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، عن موقف الفنانة شريهان من طليقها الحالي بصفتها خالته، وبمثابة جده لبناتها قائلة: “معرفش إنها كانت عارفة إني كان معايا 180 جنيه فى جيبي يوم طلاقي وخروجي من بيت طليقي، وألجألها ليه هي خالة باباهم”.

رضوى الشربيني وشريهان

وردت الإعلامية رضوي الشربيني على تساؤل وجهته إليها الإعلامية منى عبد الوهاب في الجزء الثاني من استضافتها في برنامج “أنا والقناع“؛ حول ما إذا كانت الفنانة شيريهان خالة زوجها، كانت على علم بطلاقها وخروجها من منزلها مع بناتها وفي جيبها 180 جنيه فقط، قائلة: “معرفش.. أعرفي انتي استضيفيها وأسأليها”.

وحول ما إذا كانت لجأت لها أو تواصلت معها فقالت رضوي “ألجأ لها ليه هي خالة باباهم.. أنا لجأت لربنا وهو كان رحيم بيا أنا وببناتي، أنا شوفت قدرة ربنا سبحانه وتعالي وفي تحويل حياة واحدة مفلسة بائسة غير ناجحة في حياتها، لواحدة تانية خالص..فأي حق ليا عند أي حد مش عايزه في الدنيا”.

رضوى الشربيني وشريهان

وحول سؤال مني عبد الوهاب لها حول الأشخاص الذي وقفوا بجانبها وقت طلاقها والمحنة التي تعرضت لها، فقالت الشربيني” والدتي ساعدتني وأهلي أصحابي”.

رضوى الشربيني تتحدث عن بناتها

وحول الفيديو الذي قامت بعرضه علي مواقع التواصل الخاصة بها، ثم خذفته عندما قالت فيه ابنتها تمارا أن اسمها تمارا رضوى! الشربيني كشفت رضوى تفاصيل تلك الواقعة قائلة “كنت باهزر أنا وبنتي في البيت وهي بتقول كده، وتمارا عايزة تبقي مشهورة ومعرفة، وفضلت تطلب إني ارفعه عندي، ورفعته وبعد 20 دقيقة لقيت هجوما كبيار عليا وقريت تعليقات الناس، فشيلت البوست احتراما للناس ولما لقيت إني غلطانة، وميصحش أعمل كده خصوصا أن والدهم ربنا يديله الصحة عايش، فحذفت الفيديو علي طول”.

وحول ما إذا كان هذا التصرف جعل رضوى تشعر بأنها تمتلك في بناتها أكثر من أي شخص آخر، ردت الشربيني علي رضوي بشكل قاطع ” أنا أمتلك فيهم أكتر من أي شخص تاني” .

طليق رضوي الشربيني

وكانت قد أفصحت رضوى الشربيني خلال إحدى حلقات برنامجها هي وبس عن سر من أسرار حياتها الشخصية، حيث أكدت أنها خلال الفترة التي ابتعدت فيها عن الوسط الإعلامي والتي لم تتجاوز مدة 4 أعوام، بهدف التفرغ قليلاً للعائلة والاستراحة من ضغوط العمل، وصل وزنها الزائد إلى قرابة الـ 90 كيلو جرام، وبعد اكتشافها أنها خسرت الكثير خلال جلوسها بالمنزل،

وقررت الشربيني العودة لوزنها المثالي السابق 58 كيلو جرام كي تتمكن من الظهور على الشاشة من جديد، وبالفعل التزمت نظام غذائي قاسي ومع تدريبات قاسية في الجيم تحت إشراف طبيب تغذية مختص، وبفضل العزيمة والإصرار تمكنت من خسارة ما يزيد عن الـ 30 كيلو جرام من وزنها خلال فترة محدودة، قبل عودتها للساحة الإعلامية في العام 2017 من بوابة برنامجها الأشهر ”هي وبس”.

وتزوجت رضوى الشربيني للمرة الاولى من “عمر كريم” ثم انفصلت عنه بعد سنوات قليلة وأسفرت تلك الزيجه عن إبنتيها (تمارا) و(تيا)، ودائما ما تنشر الإعلامية المصرية صور لها مع بناتها في المناسبات العائلية المختلفة.

من هي رضوى الشربيني؟

تعتبر رضوى الشربيني واحدة من أشهر الإعلاميات في مصر، واستطاعت أن تحقق نجاح وشهرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال برنامجها هي وبس، خاصة وأنها تناقش موضوعات جريئة تثير الجدل دائما.

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 10 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو “Auto Car”. قدمت برنامج “دراما شو” على قناة “الحياة”. كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج “أنا مصر”.

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في (مجال البترول)؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

رضوى الشربيني تسعى دائمًا خلال برنامجها لتوجيه نصائح للمرأة لمواجهة المواقف الصعبة والمختلفة التي تمر بها خلال حياتها اليومية، وتقديم هذه النصائح بشكل إيجابي، حيث دوما ما تثير رضوى الشربيني الجدل برأيها في الارتباط، وتعكس أرائها القوية استقلاليتها.

رضوى الشربيني استمرت أيضًا خلال الفترة الأخيرة في توجيه الرسائل والتي اشتمل الكثير منه على الإيجابية وعدم التفكير في الماضي أو أي خطوة لم تكتمل، وأن على كل امرأة التفكير في المستقبل وعدم الالتفات لما حدث في السابق، مؤكدة أنها تصدق بشكل كبير هذا وتؤمن به.

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