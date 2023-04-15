شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 24 .. إيمان العاصى تتسبب فى خطف ابن محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مشوقة شهدتها الحلقة 24 من مسلسل "جعفر العمدة" حيث تسببت الفنانة إيمان العاصى في خطف ابن زوجها الفنان محمد رمضان، حيث خدعته أيضًا وأخبرته أنها حامل ولكنها لم تحمل من الأساس لأنها تعاني في مشكلة بالرحم وقامت بإعطاء أحد الأطباء رشوى لكي يساعدها في كذبها وبالفعل أخبرت جعفر بأنها حامل.



وأوضحت مخطط دلال وبلال شامة لخطف نجل جعفر العمدة زوجها، وأوضحت الأحداث بأن دلال السبب في خطف نجل جعفر منذ 19 عامًا بالإتفاق مع بلال.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.