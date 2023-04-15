شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 24.. هجرس يطلب من جونى عدم مقابلة عريس الكبيرة فحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب هجرس "محمد سلام"، من جونى "أحمد مكى" أحداث الحلقة الرابعة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 7، عدم مقابلة عريس عمته الكبيرة فحت "سما إبراهيم"، وقال هجرس: "اسمع كلامى ياسى جونى أوعى تقابل الجدع عريس عمتك ده خلى الكبير هو اللى يقابله" ليرد عليه جونى قائلاً: "ما هو الكبير بيقول بينهم وبين بعض مصانع الحداد" ليرد عليه هجرس: "خلاص خلى الحداد يقابلة".

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريًا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.