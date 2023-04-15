شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 24.. شيري ورشاد يخططان لتدبير مكيدة جديدة لـ جميلة وزياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 24 مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، بتدبير هشام وشيري مكيدة جديدة لـ جميلة وزياد، إذ يخططان للزج بالأخير في السجن بتلفيق تهمة له، وذلك من أجل أن تترك جميلة زياد ويستطيع هشام أن ينصب شباكه نحوها.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.