شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى ودياب فى عرض البحر لتصوير آخر مشاهد "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقر النجمة منى زكى وأسرة مسلسل "تحت الوصاية" فى إحدى المدن لتصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل الذى يعرض على قناة dmc منصة watch it، من إخراج محمد شاكر خضير، حيث يتبقى لفريق العمل ما يقرب من يومين فى عرض البحر وينتهى فريق العمل من التصوير نهائيًا.

وحصل المسلسل على إشادات كبيرة بعد عرض الحلقات الأولى منه، خاصة مشاهد طفليها اللذين تفاعل معهم الجمهور، بالإضافة إلى براعة منى زكى ودياب في الأداء التمثيلى خلال أحداث الحلقات التي عرضت.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.