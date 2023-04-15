شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمد ثروت يعود إلى مصر بعد رحلة علاجه بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت عن عودته إلى القاهرة بعد رحلته علاجه في ألمانيا، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك" قائلاً: "العيد مايبقاش عيد غير في مصر".



أحمد ثروت

وكان نجل محمد ثروت أعلن مؤخرا عن زيارة والده له أخيرا بعد 4 أسابيع، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "بعد 4 أسابيع حجر في المستشفى لوحدي، أخيراً اتسمحلي بالزيارات والأستاذ جالي وفطرنا النهاردة مع بعض وعايز اقول من غير ما أقلبها دراما إن ربنا كارمنا بنعم بيوريهالنا في تجمعاتنا كل عيد ومناسبة أولها رمضان اللي ما لوش طعم من غير لمة عيلتك وصحابك حواليك وإنك تبقي بكامل صحتك! يا ريت اللي ربنا كارمه بالنعم دي أو جزء منها مع إنك ممكن تشوفها بسيطة، استمتع بيها… قدرها وحب كل تفاصيلها وأحمد ربنا عشان دي حاجات ملهاش ثمن واللي بيعدي منها مابيرجعش.. فحاول تتأمل في فضل ربنا وأشكره دايماً على نعمة العيلة والصحاب".

وتعرض الفنان والمخرج أحمد ثروت خلال الفترة الماضية إلى أزمة صحية مفاجئة، إثر إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي (متلازمة الميلر فيشر)، وقام "ثروت" مؤخرا بالسفر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه داخل أحد المستشفيات هناك.