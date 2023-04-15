شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. كيف يتصرف جعفر مع عايدة بعد معرفته بحملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم على شاشة قنوات dmc مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24، بعد تصاعد الأحداث الذي شهده العمل خلال الحلقة الماضية، إذ كشف الحلقة عن تفاصيل خطف دلال (إيمان العاصي) لعبد الجواد ابن جعفر (محمد رمضان)، كما يعلم جعفر بوفاة والد عايدة (زينة)، وتصدمه عايدة في النهاية بحقيقة حملها.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 معرفة هل يكون رد فعل جعفر بعد معرفته بحمل عايدة، وهل يقبل به أم يظل على رأيه الأول؟، وكيف سيتصرف معها بعد معرفته أيضا بوفاة والدها؟، وهل يعلم جعفر أن بلال شامة (مجدي بدر) ما زال على قيد الحياة؟، وهل يذهب له في المستشفى؟.



جعفر العمدة

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.