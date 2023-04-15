كتب امير فتحي في السبت 15 أبريل 2023 02:43 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو وصور للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والتي أثارت حالة من الجدل والانتقادات حولها بين المتابعين .
حيث ظهرت نوال الزغبي خلال تواجدها في أحد أماكن السهر وهي تغني أثناء جلوسها مع مجموعة من الأشخاص به، وتوجد على الطاولة أمامها مشروبات كحولية وفقا لما تداولته بعض الصفحات .
حيث كتبت إحدى الصفحات على موقع “تويتر” في تعليقها على ذلك: “نوال الزغبي بكل وقاحة تتناول المشروبات الكحولية في الشهر الفضيل .. اوك اشربي بس مو تنشري فيديوهات إنك عم تشربي، احترمي الشهر الفضيل والناس الصائمين” .
وخرجت الفنانة نوال الزغبي للرد بقوة على هذا الاتهام في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” فقالت: “أوّل شي هيدا الكاس مش لإلي، للشخص اللي قاعد على رأس الطاولة .. ومين قالّو إنه كحول، شو هالعالم هيدي ولو” .
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام نوال الزغبي بتناول المشربات الكحولية في رمضان .. والفنانة تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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