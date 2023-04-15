“كل شئ باسم والدته” .. صدمة لزوجة أشرف حكيمي بعد محاولتها الحصول على نصف ثروته

كتب امير فتحي في السبت 15 أبريل 2023 02:43 مساءً - تلقت الممثلة وعارضة الأزياء الأسبانية هبة عبوك صدمة قوية بعد اكتشافها أن زوجها السابق نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي لا يمتلك أي شئ باسمه، وأنه وضع أمواله وأملاكه باسم والدته .

حيث حاولت هبة عبوك الحصول على نصف أصول وثروة أشرف حكيمي بعد إعلانها انفصالها عنه بحسب القانون بعد استكمال إجراءات الطلاق، وفقا لما جاء في مجلة “First Mag” .

وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من أن “حكيمي” يعد أحد أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الفرنسي، لحصوله على ما يزيد عن مليون يورو شهريا، إلا أنه يضع كامل دخله تحت اسم والدته منذ فترة طويلة وهي المستفيد الوحيد منه .

وكانت قد أعلنت هبة عبوك انفصالها عن زوجها أشرف حكيمي في بيان رسمي نشرته في “استوري” عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي أكدت من خلاله على أن قرار انفصالهما تم اتخاذه من جانبهما منذ فترة وقبل وقت طويل من الاتهام الذي وجه إلى “حكيمي” مؤخرا بتورطه في قضية اغتصاب .

فكتبت هبة عبوك في البيان: “أشعر اليوم بواجب إعلان هذا البيان علنًا للتعبير عن حالتي الذهنية وتوضيح المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها بنظرة ذاتية” .

تابعت: “وحتى عندما يكون الصمت قد يفضل في بعض الموضوعات أو القضايا الحساسة، فإنني بحاجة ماسة إلى الشرح لكي أتمكن من استئناف حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من الضرر والصدمة وحماية أطفالي قبل كل شيء، الذين هم بالطبع أولويتي المطلقة” .

أضافت: “الحقيقة هي أنه منذ بعض الوقت، بعد التفكير في الأمر كثيرًا اتخذنا أنا ووالد أطفالي قرارًا بإنهاء علاقتنا، قبل وقت طويل من الأحداث التي شاركتها وسائل الإعلام .. وبعد اتخاذ قرار الانفصال قانونًا والتوقف عن العيش معًا، نحن في انتظار إجراءات الطلاق” .

واصلت الممثلة الأسبانية: “بالإضافة إلى مواجهة الألم المعروف الذي يترتب على الانفصال وتقبل الحزن الذي يترتب على فشل مشروع عائلي، لقد احتجت إلى وقت لأهضم هذه الصدمة” .

فيما كشفت هبة عبوك عن موقفها تجاه اتهام أشرف حكيمي في قضية اغتصاب، فقالت: “كنت في حياتي دائمًا وسأكون دائمًا إلى جانب الضحايا .. لذلك، نظرًا لخطورة الاتهام لايسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة” .

واختتمت البيان مطالبة المتابعين باحترام خصوصيتها وتقدير وضعها، قائلة: “أتوسل إليكم أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية أطفالي في هذه الظروف الدقيقة .. شكراً لجميع الأشخاص الذين أظهروا لي دعمهم وحبهم واحترامهم” .

يذكر أن أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كان قد تم اتهامه في مطلع شهر مارس الجاري باغتصاب فتاة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاما في منزله بينما كانت زوجته وأولاده في عطلة، وهو الأمر الذي أنكر حدوثه تماما .

وفي أعقاب هذا الاتهام قامت زوجته هبة عبوك بحذف بعض الصور التي كانت تجمعهما عبر حسابها على “انستجرام”، ولفتت صحيفة “ماركا” الأسبانية إلى أن زواجهما لا يمر بأفضل لحظاته بعد القضية وترددت أنباء عن نيتها في الانفصال عن “حكيمي” .