شاهد .. شمس الكويتية تبرز صدرها ومفاتنها بالبورنص المفتوح ومن غير البتاع

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة شمس الكويتية مجموعة من الصور الجديدة لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت شمس الكويتية خلال جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية في مدينة دبي مرتدية بورنص من اللون الأصفر و المكشوفة من منطقة الصدر وتستعرض مفاتنها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، معلقة :SHAMS X VERSACE.

وعلق الكثير من المتابعين على صورها مثل جميله بدرجه لاتوصف حقآ – شمس التميز والجمال والاناقة- الاناقة واللباقة والجمال انتي ايقونة نادرة احبك واتمنى صورة معك.



