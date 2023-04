شكرا لقرائتكم خبر عن ابنته طلبت الدعاء له.. تحسن الحالة الصحية لـ جيمى فوكس بعد دخوله المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير جديد أن الحالة الصحية للممثل العالمى جيمى فوكس أفضل الآن بعد تعرضه لـ"مضاعفات طبية" فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وقال مصدر لمجلة People إن النجم الحائز على جائزة الأوسكار البالغ من العمر 55 عامًا، يتحسن بصورة جيدة بعد دخوله المستشفى فى أتلانتا.

وذلك بعدما كشفت كورين فوكس، ابنة فوكس، عن معاناته من أزمة صحية خطيرة، وأكدت كورين أن والدها يخضع للعلاج الطبى المكثف حاليا دون الكشف عن طبيعة ما يعانيه والدها صحيا.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، نشرت كورين فوكس، ابنة جيمى فوكس، عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام بيانا من عائلة "فوكس" جاء فيه: "نخبركم للأسف بأن والدنا جيمى فوكس يعانى من أزمة صحية وصعوبات طبية، إلا أن التحرك السريع فى التعامل مع حالته أفاد بدفعه إلى طريق التعافى والشفاء مما يعانى منه".

وتابعت عائلة جيمى فوكس فى بيانها: "نعلم قدر محبتكم له، ونقدر دعواتكم له لتجاوز تلك المحنة الصحية، ونأمل فى الخصوصية لصعوبة اللحظات الراهنة".



كاميرون دياز تعود بفيلم Back in Action بعد غياب دام 8 سنوات مع جيمى فوكس

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الممثلة كاميرون دياز، تعود للساحة الفنية بعد غياب دام 8 سنوات بفيلم Back in Action من إنتاج منصة نتفليكس بجانب الممثل جيمى فوكس.

وخلال مقابلتها مع برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon مؤخرا تحدثت عن عودتها للتمثيل مرة أخرى، وقالت إنها قامت بالعديد من الأفلام، ولكن بعد هذا الغياب تشعر بشعور مختلف.

تحدثت كاميرون عن الممثل جيمى فوكس والذى سيشاركها العمل القادم: "هذه ليست المرة الأولى لأشارك الممثل جيمى فى عمل فلقد صورنا معا فيلمين من قبل وآخر فيلم كان Annie with Jamie ، وجيمى شخصية رائعة وتحمل الكثير من المهارات و العمل معه يكون مليء بالمرح دائما"، والجدير بالذكر أن أول عمل شارك الاثنان فيه كان عام 1999 فى فيلم Any Given Sunday.