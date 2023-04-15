شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" لمحمد صبحى يبدأ الخميس 27 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم الكبير محمد صبحى عرض مسرحيته "عيلة اتعمل لها بلوك" في موسم جديد بعد نجاحها جماهيريا ونقديا في الموسم الأول، ويبدأ الموسم الجديد أيام 27 و28 و29 أبريل على مسرح مدينة سنبل، ويستمر فيما بعد عرضها لنهاية العام.

"عيلة اتعمل لها بلوك" حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها رافعة لافتة كامل العدد حتي الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان، والمسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي.

عيلة اتعمل لها بلوك يشارك في بطولته الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف والمسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.