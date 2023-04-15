شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس كامل تشارك فى مسلسل حرب وتجسد دور زوجة محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ايناس كامل في بطولة مسلسل حرب الذى يتم عرضه في شهر رمضان الجارى، وتجسد ايناس خلال أحداث العمل شخصية نور المتزوجة من الرائد عمر الإمام (محمد فراج) ولديها منه ابن وهو يوسف، وتعانى نور دائماً من تواجد زوجها طوال الوقت خارج المنزل بسبب طبيعة مهنته، لكنها فى نفس الوقت تتفادى عمل مشاكل بسبب ذلك لتقديرها ما يقوم بها زوجها.

مسلسل حرب مكون من 10 بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف الشرف المشاركين فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.

وقدمت إيناس كامل قبل شهر رمضان الماضى مسلسل الأصلي من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

الأصلى تأليف أمين جمال وحمدى التايه ومينا بباوى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.



ايناس كامل