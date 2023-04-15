الحلقة 23 من "ضرب نار".. زيدان ينتقم من يمني بعد خيانتها ويقتل أدهم

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 23 من مسلسل "ضرب نار"، حيث تواجه مهرة (ياسمين عبد العزيز) زيدان (ماجد المصري)، ويسألها عن سبب مقابلتها لجابر (أحمد العوضي) وتنشب خناقة كبيرة بينهما، لتخبره مهرة عن يمنى وأدهم وتريه صورتهما معا.



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يقوم زيدان بمغادرة الفيلا ويأتي بأدهم ويحاول نفي خيانه له، ولكن زيدان لا يصدقه ويقوم بقتله، كما يذهب إلى يمنى ويأخذها إلى مكان في الصحراء، ويقتلها هى الأخرى بعد خيانتها له.



بينما يواصل جابر (أحمد العوضي) عمله في تهريب السلاح، ولكن هناك بعض الرجال الذين يطاردونه، ولكنه يتكمن من القضاء عليهم، ويعلم منهم أن أنور الزيات (أحمد بدير) السبب في مطاردتهم له، فيتوعد له جابر.

تحاول مهرة (ياسمين عبد العزيز) مساعدة طارق (أحمد غزي) بعد عودته برفقتها إلا الفيلا، وتحاول علاجه من المخدرات، ثم تتحدث نوسة (دنيا المصري) مع جابر (أحمد العوضي) عن تفكيره الدائم في مهرة رغم زواجها، مما يسبب مشكلة بينهما، ويقوم بضربها وطردها من الشقة.

يذهب جابر (أحمد العوضي) إلى مكان توزيع طارق (أحمد غزي) للمخدرات، ويقوم بأخذه غصب عنه إلى مكانه، ويحاول جابر إفاقته مما هو فيه، وينصحه ألا يستكمل في طريق المخدرات، ويأخذ رقم مهرة (ياسمين عبد العزيز) منه، ويتصل بها ويخبرها أن طارق برفقته وعليها مقابلته أولا.



تأتى مهرة لمقابلة جابر لتأخذ منه طارق

وتجده مربوطا حتى لا يهرب، وفي تلك الأثناء يأتي زيدان (ماجد المصري) فتحاول مهرة أن تفهمه الموقف، ولكنه يتخانق معهم، ويحاول ضرب مهرة ولكن جابر يمنعه، ويكشف أمام مهرة عمله في التهريب، ليرفع زيدان السلاح عليه، ومهرة تمنعه وتأخذ شقيقها وتغادر برفقة زيدان.

كما تقابل يمنى (هدى الإتربي) أدهم، وإخبارها له أنه لا بد أن يتركا بعضهما، وفي تلك الأثناء يأتي زيدان (ماجد المصري) إلى بيت أدهم وسط فزع يمنى الشديد، ولكنه لا يتمكن من رؤيتها هناك، ثم تتحدث نوسة (دنيا المصري) مع جابر (أحمد العوضي) حول الخلفة ولكنه يثور عليها.



تذهب مهرة (ياسمين عبد العزيز) إلى مكان تواجد يمنى، وتهددها بالصورة التي أخذتها لها برفقة أدهم، وتخبرها بضرورة أن تكف عن أفعالها من أجل ابنتها وزوجها، ثم يخبر كونة (هشام المليجي) بوقوع طارق (أحمد غزي) شقيق مهرة بيد أحد تجار المخدرات.



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