شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الإمام.. "رضا ضرغام" الرافض لتصرفات والده تاجر المخدرات فى حضرة العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد الإمام.. واحد من المواهب الصاعدة التي شاركت في موسم دراما رمضان الحالي ضمن أحداث مسلسل "حضرة العمدة" للنجمة روبي، حيث يؤدي شخصية "رضا ضرغام" أحد أبناء "ضرغام" الذي يجسده الفنان القدير أحمد بدير، الذي يتاجر في المخدرات والممنوعات.

بدأ الإمام مشوار التمثيل منذ أن كان في سن الخامسة، حيث دائما ما كان يتم إشراكه في الفقرات الفنية بين الحضانات والمدارس، ولما كبر اشترك في مسرح الجامعة وكانت أول شخصية جسدها هي "جحا المصري"، ثم التحق بورش فنية تابعة للبيت الفني المسرح، بعدها تقدمت لاختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية وأصبح طالبا بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد.





شارك الإمام في عدد من الأعمال الدرامية، منها في موسم رمضان الماضي في مسلسل "مكتوب عليا"، حيث جسد شخصية "أسامة" موظف البنك، أمام النجم أكرم حسني، كما شارك في فيلم "فضل ونعمة" أمام النجم ماجد الكدواني.

كما شارك الإمام أيضا في برنامج "أيمن وسكر" الذي عرض على قناة ON قبل بداية شهر رمضان ويستكمل بعد نهايته، ويقوم بتجسيد شخصية "عبد العظيم"، وتدور فكرة البرنامج حول تقديم صورة جديدة عن السياحة في مصر وجذب العديد من السياح إليها.



الإمام مع المخرج عادل أديب

وحرص صناع مسلسل "حضرة العمدة" على تبني ودعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمام الكثير من الوجوه الواعدة من خريجى ودارسى المعاهد الفنية والمسرحية المتخصصة، ليكون مزيج درامي مختلف يجمع بين أكثر من 25 نجما ومشاركة 36 ممثلا شابا تم اختيارهم بعناية شديدة، وتم تدريبهم من خلال ورشة متخصصة ليحصلوا على فرصة مميزة، ليُمثل هذا الشكل الدرامى إضافة لصناعة الفنون في مصر، وإتاحة للمشاهد المصرى والعربى للاستمتاع بنمط مُختلف من الأعمال الدرامية التى تجمع بين جيلين مختلفين.



الإمام مع النجم أحمد بدير















