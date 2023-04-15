شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23: المحكمة تطلب كابر للشهادة فى قضية القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث ، حيث طلبت المحكمة كابر " بسمة " لتقول شهادتها في قضية قتل سلمي ، مما جعلها تقع في حيرة كيف تتصرف ، هل ستقول الحقيقة والتي من الممكن أن تكون سبب في إعدام أخوها ، أم ستشهد زورا لتبرأ أخيها ، وتستشير زوجها وهي تبكي الذي يطلب منها أن تقول الحقيقة .

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.