مسلسل حرب الحلقة 3.. سيارة مفخخة تقتحم قسم شرطة العريش وتنفجر

القاهرة - سامية سيد - يمر الرائد عمر الإمام بحالة نفسية سيئة بسبب تركه للتكفيرى الشيخ عثمان (أحمد السقا) يغادر المستشفى بعد مواجهته فى الحلقة الثالثة من مسلسل حرب الذى يعرض على قناة ON، كمان أنه بعد الكشف على المفرقعات بمحيط المستشفى لم يتم العثور على اى قنبلة مثلما أكد له عثمان لتهديده من أجل مغادرة المستشفى،الا أن الضابط شريف زيدان (أحمد سعيد عبد الغنى) يهدئه ويؤكد له أنه تصوف بسكل صحيح حفاظا على حياة المواطنين.

الشيخ عثمان يشعر بالقلق بعدما أصبح وجهه معروف للأمن هو وفريد (أحمد أبو زيد) ويقرر عودة فريد إلى القاهرة ولكن بعد ايجاد طريقة مناسبة، وفى الناحية الثانية يواصل شريف وعمر التحريات حول العناصر التكفيرية التى تم القبض عليهم وكذلك من اجل الوصول إلى فريد والظافر (أحمد السقا)، ويبدأ عم التحقيق مع مدحت (مصطفى منصور) والذى يرفض الكشف عن أى معلومات عن الظافر ويؤكد أنه سينفذ كل ما يخطط له وفجأة سيارة مفخخة تحاول اقتحام القسم و تنفجر ويتم استشهاد عدد من الضباط

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.