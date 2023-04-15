شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 23.. كابر تشهد ضد أخوها فى المحكمة وسط ذهول كل الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 23 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث ذهبت كابر "بسمة" للمحكمة للإدلاء بشهادتها، وقامت كابر بقول الحقيقة بأن أخوها هدد سلمى قبل قتلها، وأنه هو من كان يجرى وراءها وهي لم تكن تحبه وكانت تخاف منه، وأنها شاهدتها وهى جثة هامدة وأخوها مكتف بجانبها من قبل الناس، وقالت كابر تلك الشهادة وسط ذهول الجميع وصدمة أبوها ضرغام "أحمد بدير".

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.