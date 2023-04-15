ليلة السقوط الحلقة 23| طارق لطفي يفجر سيارة أحمد صيام

ياسر رشاد - القاهرة - مفاجأت كثيرة شهدتها الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc.

ويفجر الذباح، طارق لطفى، سيارة قاضى القضاة أبو الوليد، احمد صيام، وينجو أبو الوليد من الموت لكن يتم بتر قدميه، ويصبح قعيد.

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وعلى جانب آخر تهرب الثنائى زوجات الذباح، صبا مبارك وكندا حنا، من المنزل ورغم محاولاتهم الهرب إلا أن الذباح يقبض عليهن، ويعذبهن فى المنزل باأشد الوان التعذيب.

وعلى جانب آخر تحقق المخابرات العراقية نجاحا كبيرا فى زرع عناصر مختلفة، بين قوات الدواعش، لكى تتمكن من خلخلة صفوفهم.

يذكر أن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى

الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.