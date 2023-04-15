شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 23.. جابر يضرب نوسة ويطردها بعد حديثها عن مهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول مهرة (ياسمين عبد العزيز) مساعدة طارق (أحمد غزي) بعد عودته برفقتها إلا الفيلا، خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 23، وتحاول علاجه من المخدرات، ثم تتحدث نوسة (دنيا المصري) مع جابر (أحمد العوضي) عن تفكيره الدائم في مهرة رغم زواجها، مما يسبب مشكلة بينهما، ويقوم بضربها وطردها من الشقة.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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