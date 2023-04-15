شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 23.. مهرة تهدد يمنى بصورتها مع أدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 23 بمقابلة يمنى (هدى الإتربي) بأدهم، وإخبارها له أنه لا بد أن يتركا بعضهما، وفي تلك الأثناء يأتي زيدان (ماجد المصري) إلى بيت أدهم وسط فزع يمنى الشديد، ولكنه لا يتمكن من رؤيتها هناك، ثم تتحدث نوسة (دنيا المصري) مع جابر (أحمد العوضي) حول الخلفة ولكنه يثور عليها.

تذهب مهرة (ياسمين عبد العزيز) إلى مكان تواجد يمنى، وتهددها بالصورة التي أخذتها لها برفقة أدهم، وتخبرها بضرورة أن تكف عن أفعالها من أجل ابنتها وزوجها، ثم يخبر كونة (هشام المليجي) بوقوع طارق (أحمد غزي) شقيق مهرة بيد أحد تجار المخدرات.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.