شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 23.. مايان السيد هتجيب جلطة للضابط حسام بسبب صور الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث خرج حسام وسماح للخروج فى نزهة، وأثناء سيرهم وقف سامح حتى يشترى قهوة لهما، وانتظرته سماح فى السيارة، وعندما عاد وجد شابا يصور مايان السيد، وفوجئ أن سماح سعيدة بتلك الموقف، وحاول حسام أن يظهر غيرته لسماح ولكنها لم تفهم.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.