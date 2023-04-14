شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 8.. محمد عبد العظيم يضحى بسعر الجمبرى ويتسبب فى خسارة منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC و DMC دراما ومنصة Watch it، ذهاب "حنان" منى زكى إلى المركب لرؤية الجمبري متحدية إصابتها، وأخبرها "شنو" أحمد عبد الحميد و"ربيع" رشدى الشامى بأنهما لم يستطيعا الحصول على ثلج وأن الثلاثة مصانع لا تريد إعطائهما الثلج.

وحاولت "حنان" بيع الجمبرى فى المزاد قبل أن يفسد ولكن "سيد" محمد عبد العظيم، قام بتخفيض سعر الجمبرى الخاص به فى المزاد حتى يخطف الزبائن ويتسبب فى إفساد الجمبرى.

وذهبت "حنان" لكى تستسمح مصنع الثلج بأن يعطيهم ثلجا ولكنه أخبرها بأن كل ألواح الثلج تم بيعها، وجاء "سيد" الذى قام بشراء كل ألواح الثلج وقام بتصويرها بعد أن فسد الجمبرى منها تماماً، وانهارت "حنان" من البكاء وذهبت إلى المنزل وعنفت ابنها حتى لا يتحدث معها فى أى شىء.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.