شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار: وافقت على مسلسل "تحت الوصاية" قبل قراءة دوري بسبب مني زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة مها نصار، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكي والمخرج محمد شاكر خضير، قائلة: "تشرفت بالشغل مع النجمة منى زكى وكل فريق عمل مسلسل تحت الوصاية وترشيحي كان من خلال محمد شاكر خضير".

وأشارت مها نصار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، إلى أنه بمجرد إخبارها بأن منى زكى بطلة العمل والمخرج محمد شاكر مخرج العمل وافقت على الفور، مضيفة: " كان نفسي اشتغل معهم من غير ما اقرأ ولما قرأت الموضوع حبيت المسلسل جدا لأنه يناقش قضية مهمة قوي".

وتابعت: "شعرت أن مسلسل تحت الوصاية سينجح وردود الأفعال كبيرة ويقدم وضع وشخصيات حقيقية وكله الجمهور بيحس أن الشخصيات بيشوفها وقابلها وسناء شخصية جدعة وفي ضهر اختها وسند لها وكلنا نحب شخصية زي سناء تبقى في حياتنا".