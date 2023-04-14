شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 23.. حسن أبو عصاية يفجر مفاجأة بخبر زواجه من نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم العديد من الأحداث، حيث قرر عبد الجبار "جمال سليمان" أن يرسل رجاله لمنزل حسن أبو عصاية "كمال أبو رية" ويهجم عليه ليخرج نادرة "نيللي كريم"، فذهب ابنه الشيخ المنزلاوي يستنجد به خوفا على النجع، فطلب الشيخ منزلاوي مقابلته، وكانت حجته له أنه لا يصح أن تجلس زوجة ابنه فى منزل غريب به رجال، وعندما حضر حسن أبو عصاية "كمال أبو رية" وواجه الشيخ المنزلاوي بذلك فجر مفاجأة بأن نادرة أصبحت زوجته.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.