شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 23.. يسرا تعلم مكان نانا سوسو وتطلب من عنبة اصطحابها للفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث أكد المسيطر أن نانا سوسو فى الفيوم، وطلبت الدكتورة سميحة - يسرا من بويكا - عنبة أن يأتى إليها بسيارته ويصطحبهم إلى الفيوم حتى يبحثوا عن نانا سوسو، حتى تحصل على حقها فى الميراث، والجميع يحصل على فلوسه، ليؤكد لها بويكا انه سيأتى معهم بسيارته.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.