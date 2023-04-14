جعفر العمده الحلقه 22 تتصدر التريند بعد مواجهة محمد رمضان بلال شامة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الحلقة 22 من مسلسل "جعفر العمدة" التريند، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ذهاب الفنان منذر رياحنة وهدد أخته دلال أنه سوف يقوم بفضح سرها أمام زوجها محمد رمضان، وأنه يمتلك صورة لها وهى مع بلال شامة، والتي تطلب منه وتستسمحه ألا يخبره، فيطلب منها أن تأتى منزلهم، لتطلب السماح من أبوها وأمها وإلا سوف يفضح سرها، لتقوم دلال بسرقة موبيل أخوها بعد إرسال بلطجية له حتى لا يفضح سرها.

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كما ذهبت الفنانة زينة الزوجة الرابعة إلى الدكتور ليخبرها أنها حامل، وأبلغت هالة صدقى والددة زوجها جعفر العمدة، وشعرت بالسعادة.

ويذهب محمد رمضان إلى أحمد داش فى المنزل ويطلب منه أن يسافر معه إلى خالته التى تقطن بالإسكندرية ظنا منه أن لديها معلومات تعرفها عن بلال شامة تفيده لمعرفة طريق ابنه.

كما ذهب الفنان محمد رمضان إلى شقيقه أحمد فهيم، ويواجهه بشكل مباشر ويقوم بسؤاله "هل أنت المسئول عن خطف ابنى"، ويطلب من سيد أن يحلف على كتاب الله أنه غير مسئول عن خطف ابنة، بالإضافة إلى أنه غير مسئول عن التعدى على زوجته دلال والتخلص من ابنها فى بطنها، ويحلف سيد على كتاب الله أنه غير مسئول عن كل ذلك، ويطمئن قلب جعفر العمدة.

بينما بدأ جعفر الشك فى كل المحيطين به حول خطف ابنه، وتأجير بلال شامة من أجل إتمام عملية الخطف من 19 سنة، وتحدث مع زوجته الثانية إيمان العاصى قائلا: "قابلت بلال شامة وبعد ما وصلتله صدمته سيارة ومات، أنا مش عارف أصدق مين ليه قالى إن اللى عمل كدة حد من أهل بيتى ومات قبل ما أعرف هو مين".

وأضاف: "مش عارف إنتي خطفتي ابن ثريا وهي سقطتك ولا العكس، وليه أخوكى قالى إنه المسئول عن خطف ابنى من عشرين سنة، أشك فى مين طيب في أمي ولا نرجس ولا عايدة اللي متعرفش حاجة ولا أشك في سيد أخويا".

وهناك الكثير من القنوات الفضائية التي حصلت على حقوق عرض مسلسل جعفر العمدة وهي:

قناة دي إم سي dmc.

قناة دي إم سي دراما dmc drama.

قناة إم بي سي ون mbc 1.

قناة إم بي سي العراق mbc Iraq.

كذلك يمكنك متابعة كافة حلقات المسلسل في أي وقت على مدار اليوم على منصة شاهد ومنصة واتش ات.

ويعرض المسلسل على قناتي قناة dmc وdmc drama الساعة 7 مساء.

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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