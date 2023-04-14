عادل إمام ومحمود عبدالعزيز.. قصة خلاف أنهى صداقة سنين وكواليس طرد الأخير من منزل والده!! السبب سيصدمكم!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 أبريل 2023 09:50 مساءً - كانت حبال الصداقة المتينة تربط بين النجم المصري عادل إمام، ومواطنه الساحر محمود عبدالعزيز، لكن فجأة تقطعت تلك الأوصال.

وتحول الأمر بين الزعيم والساحر إلى عداء غريب، تارة يطفو على السطح في شكل تصريحات تلفزيونية، وتارة أخرى في شكل ضربات تحت الحزام بين شركات التوزيع والإنتاج.

خلاف محمود عبد العزيز وعادل إمام :

وزعم البعض أن هناك خلافاً بين محمود عبد العزيز والفنان عادل إمام بسبب مسلسل “رأفت الهجان“، حيث أن الأخير كان مرشحاً لبطولة العمل وأختلف مع مخرجه يحيى العلمي على طريقة السرد الدرامي، فتم ترشيح محمود عبد العزيز بدلاً منه.

محمود عبد العزيز وعادل إمام بصحبة نور الشريف في إحدي المناسبات الفنية

ولكن الإعلامى محمود سعد كشف فى الفترة الأخيرة من خلال فيديو بثه عبر صفحته على موقع يوتيوب، عن سر الجفاء فى العلاقة بين الفنان محمود عبد العزيز والفنان عادل إمام.

وكشف أن حالة الجفاء بين النجمين لم يكن مسلسل رأفت الهجان هو السبب الأساسى ورائها، بل حوار تليفزيونى أجراءه الإعلامى مفيد فوزى مع الفنان محمود عبد العزيز وسأله هى الإيرادات هى العامل الوحيد لقياس نجاح الفنان.

واستكمل محمود سعد خلال الفيديو، أن حوار الفنان محمود عبد العزيز تم اقتطاع جزء منه وما ظهر لدى المشاهد فى الحوار أغضب الفنان عادل إمام.

وأضاف محمود سعد، أن محمود عبد العزيز تواصل مع الفنان عادل إمام بعد إذاعة الحلقة وشرح له ما حدث إلا أن العلاقة بينهما لم تعد كما كانت، فلم يكن هناك خلاف واضح بينهما ولكن كانت هناك حالة من الجفاء بين النجمين.

أما الخلاف الآخر الذي تسبب في زيادة الفجوة بينهما، فقد حدث بسبب فيلم “حسن ومرقص“، حيث كان من المقرر أن يشاركا في بطولته، واختار الزعيم أن يكتب العمل المؤلف يوسف معاطي، بينما أصر الساحر على أن يكون وحيد حامد هو المسؤول عن تأليف الفيلم، فتم إلغاء الفكرة واختار عادل إمام، الفنان الراحل عمر الشريف ليكون بديلا للفنان محمود عبدالعزيز.

ووسائل الإعلام المصرية كتبت كثيرًا عن وجود حالة توتر وجفاء بين الفنان الراحل والفنان الكوميدي عادل إمام وأرجعوا هذا التوتر في عدم مشاركة الفنانين في أي عمل مشترك بينهما؛ لكن خلال مرض محمود عبدالعزيز الأخير قبل وفاته أجرى عادل إمام اتصالًا هاتفيًا بنجل عبد العزيز ليطمئن منه على صحة والده حيث كانت الزيارات ممنوعة عنه.

محمود عبدالعزيز وطرده من منزل والده!

وما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز تعرض للطرد من منزل والده عندما علم الوالد أن ابنه يعمل بالفن لكنه استمر حتى بزغت نجوميته وحصل على ثقة ورضا والده الذي طالبه باختيار أدوار تليق به وباسم العائلة، واستطاع أن يحفر لنفسه مكانة في الوسط الفني حتى أُطلق عليه لقب ساحر السينما.

وفي لقاءٍ صحافي معه كشف الفنان الراحل عن نصائح والده له بعد الشهرة والنجومية، فقال إن والده طلب منه ان يراعي الله في تصرفاته وأعماله وألا يؤدي دورا أو عملا يسيء لسمعة العائلة كما حذره والده من النساء وطالبه بالزواج مبكرا حرصا عليه.

محمود عبد العزيز ومعالى الوزير :

تم اختيار 3 أفلام للفنان محمود عبد العزيز من ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام 1996 وهي أفلام العار، البريء، الكيت كات .

وما لايعرفه الكثيرون أيضًا أن الفنان محمود عبد العزيز كان من المقرر ان يلعب دور البطولة فى فيلم معالي الوزير .

سر الاستبدال :

استبدال بعض الفنانين فى الاعمال الفنية أمر ليس غريبًا ، فهناك العشرات من الفنانين الذين يكونوا مرشحين لبطولة أعمال معينة ، وبسبب الاختلاف أو عدم الوصول الى رؤية فنية محددة يتم الاستعانة بآخرين بدلاً منهم ، ولعل الفنان محمود عبد العزيز واحداً من هؤلاء الفنانين ، حيث كان من المقرر ان يلعب بطولة فيلم معالى الوزير.

كشف الكاتب الراحل وحيد حامد، فى حوار له مع الناقد طارق الشناوي، خلال تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأخيرة، أن فيلمه “معالي الوزير” ، كان مرشحًا لبطولته فى البداية الفنان محمود عبد العزيز.

وأضاف “حامد” خلال حواره الذى كان ضمن كتاب صدر عنه وحمل اسم “ الفلاح الفصيح” للناقد طارق الشناوى، أن سمير سيف مخرج العمل أخبره أن محمود عبد العزيز لا يريد أن يقدم مشهد الموت ضمن أحداث الفيلم ، فما كان من الأول إلا أن رشح الفنان أحمد زكي بدلاً منه.

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