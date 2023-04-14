شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جت سليمة.. أشهر العرافات فى الدراما والسينما المصرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث مسلسل جت سليمة استعانة السلطان طمعان والذي يلعب دوره الفنان خالد الصاوي، بأم العريف الدجالة والتي تلعب دورها الفنانة سلوى محمد على، حتى تخبره بما سيحدث في المستقبل، حيث قامت بتحذيره من انكشاف سره.

وقالت له: "متخفش من اللى ينزل من السماء بس خاف أكتر من اللى هيطلع من تحت التراب، ولم يكن هذا الدور فقط في السينما أو الدراما المصرية، لذا يستعرض" الخليج 365" بعض من أشهر أدوار العرافات منهن الكوميدي ودرامي ومرعب...

مي عز الدين

قامت الفنانة مي عز الدين بدور العايقة في مسلسل جزيرة غمام حيث كانت تقوم بقراءة الكف، والودع لتعرف ما يخفيه الزمن، وتألقت بهذا الدور جيث أنها كانت تتمتع بجمال جذاب عكس المتعارف عن العرافات اللاتي تكن ملامحهن في الغالب مرعبة.

حورية فرغلي

قامت الفنانة حورية فرغلي بدور روح، التي كانت تقوم بأعمال السحر والشعوذة وتحضير الأرواح، في مسلسل ساحرة الجنوب، الأمرالذي جعلها لفترة طويلة من أكثر الشخصيات المرعبة التي جسدت على شاشة الدراما المصرية.

محمد هنيدي

قام محمد هنيدي بدور العرافة الخالة نوسة وذلك في فيلم يا أنا يا خالتي، التي كانت تعلم كل ما يخفيه الناس عن بعضهم البعض، وكانت تتحدث مع الجن، كجمايكا بشكل كوميدي مليء بالضحك والفكاهة.

عايدة رياض

في مسلسل الحاج متولي فظهرت الشيخة جواهر التي لعبت دورها الفنانة أمل إبراهيم، وبعد أن توفت، استلمت عملها الشيخة صباح، والتي لعبت دورها الفنانة عايدة رياض، والتي لم يكن الدور الوحيد لها بتلك المهنة.