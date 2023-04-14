شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 23.. حقيقة علاقة رجب بشهيرة ومن هي ابنته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، بمحاوله شيري الوصول لـ مي وترسل لها رسالة نصية تؤكد فيها على نسبة الـ 50% الخاصة بها، وبدورها ترسل مي الرسالة إلى جميلة.

تخبر جميلة زياد بأن شيري تغار منها دائما، وتؤكد أنها لن تواجهها، وتذهب شيري لمنزل مي ولكنها لا تفتح لها، فيما يذهب شريف إلى شهيرة رفقه آيه ويعتذر لها.

وفي مشهد آخر يطمئن الطبيب زوجة رجب على حالته الصحية، ويظهر رجب مرة أخرى بعد شفائه امام مدرسة شهيرة وتخبرها إحدى الموظفات بوجوده ويبدو على شهيرة المفاجأة والتوتر، يحكي رجب لطلبة المدرسة والموظفين حقيقة صباح التي أصبحت شهيرة ويظهر جميع الأوراق التي تثبت كلامه وتقوم بنات المدرسة بتصويره فيديو.

تخبر شهيرة الموظفات انها ستبيع المدرسة منعاً للمشاكل، وتتصل بجميلة للاطمئنان عليها وتخبرها عن عودة الرجل الغريب مره اخري حاملا لسكين و ان الطالبات كانوا يصرخن خوفاً منه، تقترح جميلة ابلاغ الشرطة منعاً لتصاعد الأمور.

تذهب مي لجميلة ولا يبدوا عليها الحمل و تخبر جميلة انها تخلصت من الجنين و تخبرها جميلة ان اتفاقها معها اصبح ملغيا، تذهب شهيرة لبيت رحب بعد معرفة عنوانه عن طريق رقم سيارته، تشتبك زوجه رجب معها، نخبر شهيرة رجب انها تريد ان تصل لاتفاق معه، وانه تركها حاملا في ابنتهما أيه، بالإضافة الي عمارة تحتوي عل 36 شقة تخدمهم بالكامل، وقام صاحب العمارة بطردها هي وأبناؤها وقامت بالخدمة في البيوت حتى تستطيع ان تعيش و تربي أبناءها بعد غيابه الذي طال، حتى قابلت سالم و علمها وساعدها على تربيه أبنائها.

يخبر رجب شهيرة بأنه كان مسجونا في العراق ظلما لمدة 5 سنوات و بعد خروجه ظل يبحث عنهم، تعرض عليه شهيرة مبلغ مالي لكي يبعد عن ابنته، و تحاول اغرائه بالمال مرة أخرى و لكنه يرفض بشدة وتصر شهيرة على كلامها و لكنه يرفض توسلاتها له، تخبره ان منزل جميلة مراقب و لكنها لا تخبره من ابنته الحقيقية جميلة ام ايه.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.