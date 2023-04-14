شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "جعفر العمدة" تريند رقم واحد على watch it ويليه "ضرب نار" و"حرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان تريند رقم واحد على منصة watch it، ضمن المسلسلات الأكثر مشاهدة فى مصر، وجاء بعدها فى المركز الثاني مسلسل ضرب نار بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كما جاء في المركز الثالث مسلسل حرب بطولة النجمين أحمد السقا ومحمد فراج .





مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.