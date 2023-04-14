شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 23.. الكبير يشكى همه لدكتور ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكبير "أحمد مكى" مع دكتور ربيع " بيومى فؤاد " خلال أحداث الحلقة الثالثة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 7، عن غضبه من موضوع عمته الكبيرة فحت "سما إبراهيم" وأنها تريد الزواج، واشتكى لدكتور ربيع همه وأن الكل دائما يراه ذا قلب قاس، قائلا:"الكل بيحسدنى على قسوتى وقوتى و زعلت كمان أنها طلبت من جونى يكون وكيلها ومطلبتش منى أنا أكون وكيلها، وكمان عمتى دى فى مقام أمى وعلمتنى كل حاجة من صغرى".

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة منها فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.