شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 23 .. "الكبيرة فحت" تبلغ الكبير بموضوع زواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 7، ببحث الكبير "أحمد مكى" عن أحد المطاريد نزل من الجبل للمزاريطة وأنه فى غاية الخطورة.وعندما دخل إلى الدوار وجد الكبيرة فحت "سما إبراهيم" متواجدة وطلبت منه أن يجمع مربوحة "رحمة أحمد" وجونى للحديث معهم فى موضوع مهم، وفتحت معهم الموضوع و أبلغتهم أنها تريد الزواج ليغضب الكبير ويرفض زواجها.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوى 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.