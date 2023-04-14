شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق وتامر عاشور نجما حفلات آخر ويك إند فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجمان تامر عاشور وإيهاب توفيق، سهرات رمضانية مساء اليوم الجمعة، فى آخر ويك إند فى شهر رمضان وقبل حلول عيد الفطر المبارك، حيث يحيى تامر عاشور سهرته الرمضانية فى أحد فنادق مدينة نصر، فيما يحيى إيهاب توفيق سهرته الرمضانية بالتجمع الخامس.

وطرح تامر عاشور مؤخرا أغنية بحبك وخايف عبر قناته على اليوتيوب والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان إسلام رفعت.

وكان المطرب إيهاب توفيق قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ليكى عندى"، على موقع "يوتيوب" وباقى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "ليكى عندى" هى الأغنية الثانية للفنان إيهاب توفيق فى أقل من شهر، حيث طرح مؤخرا أغنية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى.

"باشا" تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسى.

وكان الفنان إيهاب توفيق قد أحيا حفلا غنائيا فى لبنان، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن بمناسبة الصيف