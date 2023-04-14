شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار : منى زكي نجمة من المستوى العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة مها نصار في 3 أعمال درامية خلال الموسم الرمضاني الحالي 2023، منها مسلسل تحت الوصاية، التي تلعب فيه شخصية سناء، شقيقة النجمة منى زكي.

ونشرت مها نصار صورة للنجمة منى زكي من خلال حسابها الرسمي علي موقع الصور انستجرام، وعلقت عليها قائلة :"احنا عندنا في مصر قيمة فنية عالية المستوى حاجة كده ماتتوصفش كتلة مشاعر وصدق واحساس وشطارة وحضور والتزام واخلاق عالية المستوى يحصلك حالة انبهار وانت واقف نجمة كده من المستوى العالمي منى زكي".







كما تتواجد الفنانة مها نصار خلال السباق الرمضانى الحالي بـ 3 أدوار مختلفة، وتبتعد كل البعد عن بعضها البعض، وفى كل واحدة منها استطاعت أن تترك بصمتها المختلفة التي تعلق بها متابعو السباق الرمضانى الحالي 2023، ولم تتشابه أي من صفات الشخصيات بين الـ 3 أعمال، بل ظهرت كل شخصية منفردة، ومتطورة بطريقتها الخاصة.

وفى مسلسل تحت الوصاية، تلعب شخصية "سناء"، شقيقة النجمة منى زكى، وشخصيتها يمكن وصفها بأنها، بنت البلد "الجدعة"، التي تقف بجانب شقيقتها وتدعمها دائما.

تعرض حلقات مسلسل "تحت الوصاية" من بطولة النجمة منى زكي الساعة 7:45 مساء، وتأتى الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء، كما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً، هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.