شكرا لقرائتكم خبر عن حنان الخولى تختتم ليالى "هل هلالك" بحضور خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، فعاليات برنامج هل هلالك بنسخته السابعة، الذى نظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وأحيت الفنانة "حنان الخولى" حفل الختام، والتى أصرت على الغناء رغم إصابتها فى ذراعها الأيمن فى نفس يوم الحفل، وشدت بباقة متنوعة من أشهر الأغانى، منها " أسمعوني، الرضا والنور، بتونس بيك، يمكن علي باله حبيبي، أسمر يا أسمراني، إن كنت ناسي"، واختتمت الحفل برائعة كوكب الشرق أم كلثوم "القلب يعشق كل جميل".

جدير بالذكر أن برنامج "هل هلالك" أقيم فى الفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان الموافق 30 مارس حتى 13 أبريل، وقدم مجانا للجمهور وتضمن طوال فترة إقامته مشاركة من البيت الفنى للمسرح، بعرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، إلى جانب مشاركة الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وتقديم حفلات غنائية لكوكبة من المطربات والمطربين المتميزين، وأمسيات شعرية غنائية بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل.