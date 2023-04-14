شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23 .. هل سيعدم سامر بن ضرغام بعد قتل سلمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول ضرغام "أحمد بدير" خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة لروبى، أن يخرج ابنه من السجن بعد أن قتل سلمى، فقام بترويج الشائعات ضد القتيلة، كما ذهب لأهلها وحاول أن يعطيهم دية 2 مليون جنيه لكنهم رفضوا، وذهب لجلال "أحمد رزق" كى يدافع عن ابنه لكنه رفض أيضا، فهل سيستطيع ضرغام أن يخرجه من السجن أم سيعدم سامر بعد جريمة قتله البشعة لسلمى.



حضرة العمدة

مسلسل"حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.



حضرة العمدة

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.