شريف سلامة يكشف أسباب إصراره على "كامل العدد" ..(خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - دخل الفنان شريف سلامة الماراثون الرمضاني بقصة إجتماعية خفيفة على أعين وقلوب المشاهدين من خلال مسلسل "كامل العدد"، مع الفنانة دينا الشربيني، والتي حازت على إعجاب شريحة كبيرة بسبب ابتعاده عن قصص العنف والخيانة والقتل والمشاهد المرهقة للفنان والمتابع.

اقرأ أيضًا..مسلسل كامل العدد| وأخيرًا.. عودة الروح الأسرية للشاشة

كان لبوابة الوفد حوار خاص مع شريف سلامة، ليحكي لنا كواليس "كامل العدد"، وكيف استعد للدور

كيف كانت كواليس الدور في "كامل العدد"، وماهي العوامل التي جذبتك إليه؟

بمجرد قراءتي للدور على الورق وافقت عليه فورًا، وأكثر ما جذبني له قرب القصة من المشاهد والمزيج بين الواقعية والكوميديا التي تخدم القصة ولا تقلل منها.

صِف لنا أجواء العمل مع دينا الشربيني وباقي أبطال المسلسل؟

العمل مع دينا الشربيني مبهج، شخصية عفوية ومرحة لأقصى الحدود، فقد امتلأت الكواليس بمواقف مضحكة بيننا وبين باقي الأبطال، فالتناغم خرج للمشاهد دون مجهود لأنه موجود بالفعل.

كيف تجد الفرق بين سيف الحديد في مسلسل فاتن أمل حربي، ود.أحمد في كامل العدد؟

كان هدفي في العمل الرمضاني لهذا العام هو الخروج كليًا من شخصية سيف في فاتن أمل حربي، فـ شخصية د. أحمد على النقيض تمامًا، حيث يتمتع بشخصية رومانسية حنون يقدر المرأة بحكم عمله كطبيب تجميل، فكان يجب الابتعاد بالمُشاهد بشخصية مختلفة تمامًا.

ردود الفعل حول المسلسل جاءت

اسعدتني ردود الفعل حول المسلسل، خاصة في الحلقات الأولى منه، خاصة التي كانت تدور حول انه عمل اجتماعي اشتقنا إلى وجوده كثيرًا فذلك كان هدفنا بالفعل من بداية قراءتنا للقصة والسيناريو والتصوير.

جاءت حلقات المسلسل بمزيج من الواقعية والترفيه والكوميديا، تسليط الضوء على العلاقات الإنسانية داخل العائلات، وأهمية وجود الصداقة في حياة الإنسان خصوصًا إن كانت صادقة وحقيقية.

أحداث مسلسل كامل العدد:

تضم أحداث مسلسل كامل العدد حياة السيدة المطلقة بعد الانفصال عن زوجها، وحياتها الجديدة مع أطفالها والتفكير في الزواج مرة أخرى.

كل تلك الأحداث تتناولها حلقات المسلسل في قالب كوميدي خفيف.

يأتي مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مع مشاركة مميزة للفنانة إسعاد يونس، تأليف: يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج: خالد الحلفاوي.