مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن أفلام ولجان تحكيم دورته الـ 13

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام الخاص بدورته الثالثة عشر، والمقرر إقامتها في الفترة بين 28 أبريل و4 مايو، وكذلك عن أعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان.

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البرنامج المعلن يضم 45 فيلمًا (18 فيلم طويل و27 فيلم قصير)، من إنتاج 12 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 11 دولة غربية، تم تقسيمها بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلمًا.

بالإضافة لأربعة أفلام في برنامج "ليالي عربية"، فيلمين في برنامج "أفلام تستحق المشاهدة"، فيلم في عروض المدارس، فيلمين للأسرة، ثلاثة أفلام سعودية قصيرة في عرض خاص، وخمسة أفلام ضمن برنامج الأصوات المسموعة (البرنامج الذي ينظمه المهرجان بدعم معهد الفيلم السويدي بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لدعم المواهب في الأردن).

مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي تحدث عن الاختيارات قائلًا: "سعداء بتمكن المهرجان كالعادة من جمع أفضل إنتاجات السينما العربية خلال العام التالي للدورة السابقة.

برنامج 2023 حافل بالأعمال الرائعة التي سيستمتع بها جمهور السينما في مدينة مالمو، ويقابلون صناعها من الضيوف الذين سيحضرون المهرجان لمناقشة أفلامهم مع الجمهور".



وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من المنتج التونسي توفيق قيقة، الممثلة المصرية هنا شيحه، الناقد المقدونية مارينا كوستوفا، الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات، ومهند البكري مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.



بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من الممثل اللبناني نيقولا معوّض، المنتج الفرنسي دانيال زيسكند، والمخرجة السعودية ضياء يوسف الهلال.



هذا ويفتتح المهرجان دورته بفيلم "حُمّى البحر المتوسط" للمخرجة الفلسطينية مها حاج.

وإليكم القائمة الكاملة لأفلام مهرجان مالمو الثالثة عشر للسينما العربية.

فيلم الافتتاح

حُمّى البحر المتوسط – إخراج مها حاج (فلسطين، ألمانيا، فرنسا، قبرص)



مسابقة الأفلام الطويلة

19 ب – إخراج أحمد عبد الله السيد (مصر)

أجساد بطولية – إخراج سارة سليمان (السودان)

الأخيرة – إخراج عديلة بن ديمراد وداميان أونوري (الجزائر، فرنسا، السعودية، قطر، تايوان)

أغنية الغراب – إخراج محمد السلمان (السعودية)

بركة العروس – إخراج باسم بريش (لبنان، قطر)

بطاطا – إخراج نورا كيفوركيان (كندا، لبنان)

تحت الشجرة – إخراج أريج السحيري (تونس، فرنسا، سويسرا، ألمانيا، قطر)

جنائن معلقة – إخراج أحمد ياسين الدراجي (العراق، فلسطين، مصر، بريطانيا، السعودية)

علم – إخراج فراس خوري (فلسطين، فرنسا، تونس، السعودية، قطر)

ملكات – إخراج ياسمين بن كيران (المغرب، فرنسا، قطر، بلجيكا، السعودية)

نزوح – إخراج سؤدد كعدان (سوريا، بريطانيا، فرنسا)

Hyphen– إخراج رين رزوق (لبنان)

مسابقة الأفلام القصيرة

ألمظ – إخراج ميا بيطار (السودان)

حمزة أطارد شبحًا يطاردني – إخراج ورد كيال (فلسطين)

دمي ولحمي – إخراج إيناس العرصي (تونس، لبنان)

رقم هاتف قديم – إخراج علي سعيد (السعودية)

سيدة البرمة – إخراج ميشيل وجابي زرازير (لبنان)

صاحبتي – إخراج كوثر يونس (مصر)

عبد – إخراج عبد السلام الحاج (الأردن)

عثمان – إخراج خالد زيدان (السعودية)

عرض – إخراج نادية الخاطر (قطر)

عن بعد – إخراج راشيل عون (لبنان، قطر)

فلسطين 87 – إخراج بلال الخطيب (فلسطين)

ماما – إخراج ناجي إسماعيل (مصر)

ممزق – إخراج جعفر معتز (السويد، الدنمارك، الأردن)

واحد لثمانية – إخراج لين طويلة (لبنان)

وهي في برلين – إخراج سندس شبايك (مصر، ألمانيا)

يد أمي – إخراج كاردينا هيمن (العراق)

يرقة – إخراج ميشيل ونويل قسرواني (لبنان)

ليال عربية

طريق الوادي – إخراج خالد فهد (السعودية)

ع مفرق طريق – إخراج لارا سابا (لبنان)

معز الطريق الأسود – إخراج محمد علي النهدي (تونس)

الهامور ح.ع – إخراج عبد الإله القرشي (السعودية) – يُعرض في كوبنهاغن فقط

أفلام تستحق المشاهدة

ثلاث وعود – إخراج يوسف سروجي (فلسطين، الولايات المتحدة)

صيف في بجعد – إخراج عمر مول الدويرة (المغرب، فرنسا، بلجيكا)

عروض المدارس

صيف في بجعد – إخراج عمر مول الدويرة (المغرب، فرنسا، بلجيكا)

أفلام للأسرة

ابن البلد – إخراج طوني الغزال (قطر، الأردن، لبنان، كندا) – قصير

البحث عن ثلاث ألاف جنيه مصري – إخراج حذيفة عبد الحليم (مصر) – قصير

أفلام قصيرة سعودية

سر برسيم العظيم – إخراج سلطان ربيع (السعودية)

كورة – إخراج زياد الزهراني (السعودية)

المدرسة القديمة – إخراج عبد الله الخميس (السعودية)

برنامج الأصوات المسموعة

أم الغيث – إخراج عبير بايزيدي (الأردن)

انتماء نفس – إخراج أسيل ياسين (الأردن)

زينه – إخراج زيد بواب (الأردن)

هي سوف – إخراج مهند لافي (الأردن)

وردة – إخراج رحمة الشماس (الأردن)