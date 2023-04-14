ليلة السقوط الحلقة 22| أول مواجهة بين طارق لطفي وأحمد صيام

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس، lbc، تصاعد الصراع بين الذباح، طارق لطفى، وقاضى القضاة، أحمد صيام.

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حيث شهدت الحلقة المواجهة الأولى بينهما، وإعلان الذباح أنه السبب فى المصائب التى تعرض لها قاضى القضاة من إقصائه من عمله، ويتوعده بحكم الإعدام.

كذلك تعرضت الحلقة للخطط العسكرية التى يخطط لها الجيش العراقى بواسطة جهاز المخابرات العراقية لتحرير الموصل من الدواعش.



يذكرأن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3 أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017، من إنتاج

شركة بلا حدود ل د. قيس الرضوانى، ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثر من ١٣٠ فنانًا وفنانة من كل دول العالم، منهم طارق لطفي وأحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور وكنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضر وريهام البياتي وبيداء المعتصم، إخراج ناجى طعمى، مستشار إعلامى دينا دياب.