شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد والي: حرصت على تقديم دورى فى الكتيبة 101 بشكل إنسانى من لحم ودم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد والي عن كواليس مشاركته في مسلسل "الكتيبة 101"، الذي عرض في النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي، إذ جسد دور الرائد أحمد أحد ضباط فرقة المقدم خالد (آسر ياسين).

وقال أحمد والي خلال حلوله ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن إنه عندما علم بتجسيده دور ضابط مخابرات فكر في البداية في كيفية خلق شخصية حقيقية من لحم ودم، لديه العديد من المخاوف والقلق بسبب الظروف التي تعيشها البلد في تلك الفترة، متابعا أن ردود أفعال الجمهور على الدور أسعدته، وأشار" أن تيمة الشخصية كانت مختلفة تماما عليا، وأنا بحب النوع دا من الدراما وكان نفسي أشتغله من فترة، لأن فيها تفاصيل كثيرة ودا يسبب متعة في العمل".

أحمد والي



أحمد والي



علي الكشوطي



أحمد والي

كما أشار أن كافة فريق العمل واجه صعوبات كثيرة في الأدوار التي أدوها بداية من ضيوف الشرف وحتى كافة الأبطال، حيث حرارة الجو والرمل والملابس، لافتا: "إحنا تهبنا جدا وهو مجرد مشروع شغالين عليه، فأكيد الموضوع صعب جدا على الجنود والعساكر، ربنا يكون في عونهم، موصلناش حتى 10% من التعب اللي هم بيعملوه كل يوم، دا مهلك جدا ليهم".

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.



