شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الخشت تنجح فى تحدي الفتاة الصعيدية بـ عملة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح العديد من النجوم والممثلين الشباب فى إعادة تقديم أنفسهم من جديد للجمهور عبر شخوص مختلفة، ومنهم مريم الخشت التى تجسد للمرة الأولى دور «إسراء» فتاة صعيدية بـ مسلسل «عملة نادرة»، وهو ما حمسها للعمل، إذ إنها لم تقدم شخصية صعيدية فى أى من أعمالها الفنية من قبل، خاصة أنها من أصول صعيدية، فعائلة والدتها من محافظة المنيا، ونجحت فى تجسيد الدور ببراعة.

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتستمر نيللى كريم في طرح قضايا المرأة خلال العمل مثلما اعتادت على ذلك في مسلسلاتها الماضية، إذ تدور الأحداث حول نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعا شرسا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.