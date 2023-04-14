شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة العيلي مبهر فى رسالة الإمام وكوميدي بامتياز مع الكبير أوي 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من التجارب اللافتة للنظر فى موسم دراما رمضان 2023 وصاحبة نصيب كبير من النجاح النقدى والجماهيرى الكبير، ظهور الممثل حمزة العيلى فى مسلسل «رسالة الإمام»، فهو من تركيبة الممثلين الذين لا توجد تقاطعات بين دور وآخر يقدمه، لنصدقه تماما فى دور «السُرى ابن الحكم» بالعمل التاريخى والوطنى مع المخرج الليث حجو، ليضرب موعدا جديدا مع النجاح النقدى والجماهيرى، دون ضجيج أو صخب مفضلا العمل فى هدوء عبر العديد من الشخوص، التى صاغها فى مشواره الدرامى ومنها دوره الشهير «مسكر» فى مسلسل «ابن حلال» الصادر عام 2014، لدرجة الاقتناع التام بأنه متسول وليس ممثلا يجسد شخصية درامية.

حضور حمزة العيلى القوى فى دراما رمضان تخلله ظهور ضيف شرف فى مسلسل «الكبير أوى» كان مفاجأة للجمهور بشخصية الطبيب المهندس بروفيسور شرشابى، معتمدا على نبرة صوت غريبة وتفاصيل شكلية أقرب إلى الشخصيات الكاريكاتورية، تلك النوعية من الأدوار التى تتطلب حرفية تامة لتستطيع إضحاك الجمهور.

كما ظهر الممثل الموهوب «العيلى» أيضا بدور لافت للنظر، رغم قصر مساحته فى مسلسل «الكتيبة 101» مجسدا شخصية ضابط جيش، يحاول مع قواته دعم الكمائن والأماكن التى تشهد هجمات من الإرهابيين والتكفيريين، وشهد المسلسل نفسه تألق محمود عمرو ياسين بدور الجندى «أحمد عصمت» ليثبت موهبته الفنية، إذ يحمل جينات جده الفنان الراحل محمود ياسين.