شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء حكم شقيقة جعفر العمدة: شخصية صباح تشبهنى وصوتى راح فى أول مشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة الشابة دعاء حكم أن شخصية صباح شقيقة جعفر والتي تجسدها في مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان والذى يعرض حالياً في شهر رمضان ويحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، هي مثال للأخت الأصيلة الطيبة التي تربطها علاقات قوية مع كل العائلة سواء زوجات شقيقها أو أقاربها مشيرة إلى أن الشخصية تشببها إلى حد كبير من ناحية الهدوء والعقل الرزينة

وكشفت دعاء حكم لـ"الخليج 365" أنها بدأت تصوير المسلسل وبداخلها رهبة كبيرة موضحة:"وأنا بصور أول مشهد ليا كنت مرعوبة واتوترت وصوتى راحل والمشهد اتعاد 6 مرات وبعدها أكلمت تصوير باقى مشاهدى بشكل طبيعى بدعم من كل فريق العمل، حتى في أصعب المشاهد والذى كان في خناقة شوقى فتح الله مع سيد ونعيم في الشارع، سارت فيه الأمور بشكل جيد".

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصري على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً الساعه 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن دعاء حكم شاركت فى أكثر من مسلسل خلال الأعوام الماضية حيث كانت البداية بمسلسل نسر الصعيد مع رمضان والذى قدمت فيه دور صغير، لتشارك بعد ذلك بأدوار بارزة فى مسلسلات "ليالينا 80" بطولة اياد نصار وغادة عاجل، و"الأخ الكبير" و"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، و"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، وحكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" وحكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب".



دعاء حكم فى مسلسل جعفر العمدة



دعاء حكم بشخصية صباح شقيقة جعفر العمدة



دعاء حكم ومحمد رمضان



دعاء حكم فى مشهد من جعفر العمدة



الفنانة دعاء حكم