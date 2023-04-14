“Blooy hell”.. تقليد الملك تشارلز بشكل ساخر في “ستديو 23”

كتب امير فتحي في الجمعة 14 أبريل 2023 05:51 صباحاً - شهدت حلقة اليوم الخميس، من برنامج “ستوديو 23” السعودي الساخر، تقليد الفنان خالد الفراج، لشخصية الملك البريطاني تشارلز الثالث.
وظهر خالد الفراج، وهو يقلد شخصية الملك تشارلز الثالث، خلال تنصيبه ملكاً على بريطانيا، خلفًا لوالدته المتوفية الملكة اليزابيث الثانية.
ودخل الفراج إلى موقع كرسي العرش قبل لحظات من وضع التاج على رأسه، وظل يُنادي على مساعده “جورج”، ثم ألقى كلمته وقال “bloody hell”، ووضع التاج على رأسه، بينما تقدم عددًا من الأشخاص لتهنئته ليقوم بضرب كل من يسلم عليه.
وسقط تشارلز فوق نعش والدته الملكة اليزابيث وقام مساعديه بترديد: “لقد مات الملك، يعيش الملك الميت” في إطار كوميدي.
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