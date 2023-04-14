“انا ما بحب المشاكل”.. شاهد تعليق مي كساب على ترتيب اسمها في تيتر “جعفر العمدة”

كتب امير فتحي في الجمعة 14 أبريل 2023 05:51 صباحاً - اعترفت الفنانة مي كساب بأن ترتيب اسمها على تتر مسلسل “جعفر العمدة”، الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، لا يتناسب مع تاريخها الفني، لكنها وافقت تجنبا للدخول في معارك وصدامات.

وقالت مي كساب خلال استضافتها في برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس: “أنا وافقت علشان مش بحب أدخل مشاكل وصدامات، خصوصا لما أكون واثقة من دوري، وسمعت نصيحة المخرج محمد سامي، وقلت اكتبني آخر اسم في الممثلين أنا موافقة”.

وردا على سؤال هل يجوز وضع اسم الفنان أحمد داش قبل اسم منة فضالي وإيمان العاصي، قالت: “دي حسابات إنتاجية لا أتدخل فيها، وعندي طول عمري مبدأ كل واحد حر يشوف نفسه في المكان المناسب له، وممكن أشوف إن اسمي المفروض يكون أول اسم بعد محمد رمضان”.

وتابعت: “في حياتي كلها شعرت بنجاح ساحق ورد فعل الجمهور مرتين، في تامر وشوقية، وجعفر العمدة، ومسلسل اللعبة رجعلي جمهور من الأطفال”.

يذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.