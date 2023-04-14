شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. سحر تهدد مهرة بإبلاغ جابر عن ابنه حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت سحر (مها نصار) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 22 بالذهاب إلى مهرة (ياسمين عبد العزيز) في الفيلا وأخبرتها أنها السبب في كل ما وصلت إليه حتى اليوم، كما أن لها الفضل في تسمية حسن على اسم زيدان (ماجد المصري)، لتخبرها سحر أنها بحاجة إلى المال، ولكن ترفض مهرة فتهددها سحر بإبلاغ جابر أن حسن ابنه وتأخذ منه المال.

تعانى إسراء رخا من آلام شديدة بسبب حملها مع شربها المخدرات خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 22، ويحاول طارق (أحمد غزي) اللحاق بها إلى المستشفى، ولكن الطبيب يخبرهما أن جنينها به تشوهات وتحتاج إلى تحليلات وعملية جراحية، ليستنجد طارق بمهرة ويترك صديقته ويذهب مجددا إلى تاجر المخدرات.

كما تشهد الحلقة رؤية مهرة ليمنى (هدى الإتربي) برفقة أدهم، من وراء زوجها، لتقوم بتصويرها، ثم يقوم جابر (أحمد العوضي) بتهديد أنور (أحمد بدير) للابتعاد عنه وعدم الوقوف في طريقه وطريق عمله الجديد.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.