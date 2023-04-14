عنبة: التمثيل فى "1000 حمد الله على السلامة" صعب ولا يمكنني ترك الغناء (حوار)

ياسر رشاد - القاهرة - شيماء سيف رشحتني للمشاركة فى "1000 حمد الله على السلامة"



ربنا استجاب لدعوة أمي بالتعاون مع يسرا.. وسعيد بردود أفعال الجمهور



حصلت على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.. وأنا نرجسي جدًا



التمثيل صعب.. ولا يمكنني ترك الغناء من أجله

رمضان شهر الخير.. وبختم فيه القرآن



أنا "جايبها من الصفر".. وبحب أتحدى نفسي فى حياتي



شيماء سيف ومحمد ثروت من أفضل فنانين مصر في تقديم الكوميديا

نجح مطرب المهرجانات عنبة فى تحقيق شعبية كبيرة من خلال أغانيه التي يطرحها على اليوتيوب، وابتسم له الحظ وشارك فى ماراثون رمضان 2023 لأول مرة كممثل وليس مغني فى مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" بطولة النجمة يسرا ولعب دور بويكا وهو شخص مصري جدع يتعرض للعديد من المواقف خلال أحداث العمل، وعلى الرغم من أنه يقف أمام الكاميرا للمرة الأولي إلا أنه لفت أنظار الجمهور منذ عرض الحلقة الأولي، حاورته "الوفد" ليكشف كواليس ترشيحه للعمل وتعاونه مع يسرا وإلي نص الحوار...

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من الذي رشحك للمشاركة فى مسلسل 1000 حمدالله على السلامة؟

ترشيحي جاء عن طريق الفنانة شيماء سيف حيث هاتفتني وأخبرتني أن شركة العدل جروب سوف يتصلون بي للمشاركة في العمل، وهم كانوا يبحثون عن وجه جديد كوميديان، وعندما ذهبت في أول مقابلة مع المخرج عمرو صلاح، والفنانة يسرا ومايان السيد، بدأنا في قراءة السيناريو وضحكت على تفاصيل دوري.



لماذا اختارتك شيماء سيف للمشاركة فى العمل؟

شاركت في مسرحية "جامعة المشاغيبن" برفقة الفنانة شيماء سيف وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وكانوا سعداء بموهبتي بالتمثيل.



كواليس تعاونك مع أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة؟

أبطال العمل منحوني مساحة كبيرة حتي أُظهر موهبتي في التمثيل وذلك أسعدني، وجميهعم أضافوا لي وعملوا على توجيهي وأشادوا بموهبتي، وشيماء سيف ومحمد ثروت من أفضل فنانين مصر في تقديم الكوميديا، وآدم الشرقاوي ومايان السيد قدموا أدوارهم بشكل صحيح دون أي تصنع.



شعورك بعد التعاون مع النجمة يسرا؟

يسرا فنانة طيبة واعتبرتني ابنها، ولا يوجد أفضل منها أبدأ معه مشواري في التمثيل، وهي تعشق عملها ووجهت لنا العديد من النصائح خلال التصوير كما تركت لنا المساحة حتى نقدم ما لدينا، وهي من الأشخاص الذين جعلوني أحب التمثيل، ولا تمتلك غيرة أو حِقد ودائمًا تقول نجاحكم نجاحي، وتلك دعوة أمي ليّ.. إني أول ما أمثل حاجة كبيرة تكون مع النجمة يسرا.



هل واجهت صعوبات فى تجسيد شخصيتك بالعمل؟

لم أواجه أي صعوبات فشخصية علي بويكا شخص جدع وابن بلد ويشبه العديد من الشباب المصريين مصر كلها جدعان، وأنا لم أفعل شيئًا جديدًا هذه شخصيتي ولكن مع تغيير الاسم فقط، وإذا تعرضت لـ مواقف بويكا في الحقيقة سأتعامل بنفس طريقته.



ردود الأفعال على دورك فى العمل؟

الحمد لله على نجاح المسلسل ويهمني حب الجمهور دايمًا وأمي بتدعيلي ربنا يحبب فيّ خلقه، وكل شئ جيد يحدث لي في الدنيا بسبب دعوة أمي.



هل الأعمال المشاركة فى رمضان تنافسية أم تكاملية؟

الأعمال منافسة كما أنه يوجد العديد من الفنانين يكررون أدوارهم في رمضان، ومسلسل 1000 حمدالله على السلامة من

أكثر المسلسلات المختلفة في الموسم حيث توجد العديد من المواقف الطريفة بالعمل.



هل حصلت على تصريح من نقابة المهن التمثيلية قبل التمثيل؟

بالطبع.. لا يوجد شيء يتم دون تصريح.



ما العمل الذي تتابعه في رمضان؟

أشاهد نفسي فى رمضان أنا نرجسي جدًا.



هل تلقيت عروض للمشاركة فى رمضان من قبل؟

بالطبع عُرض عليّ العديد من الأعمال الفنية ولكني رأيت أنها غير مناسبة لي ولن تُضيف لي كفنان، حيث أنني أريد أن أظهر كمغنٍ في عمل.



هل خوضك تجربة التمثيل أمر سهل أم صعب؟

مشاركتي فى التمثيل أمرًا صعبًا، ولدي أمل وثقة في الله أنني سأكون جدير بالتمثيل واللي بييجي سهل بيروح سهل.



هل عالجت المنصات بعرض الأعمال الـ 15 حلقة الملل فى المسلسلات الـ 30؟

الجمهور يكره الإعلانات التي تفصله عن متابعه الأعمال، والمنصات عالجت هذه المشكلة، وأتابع الأعمال على شاهد وواتش ات ونتفليكس، أما الأعمال ذات الـ 15 حلقة جيدة ولكنها متوقفة على السيناريو، هناك أعمال تتحمل 30 حلقة دون أن يمل المشاهد بسبب السيناريو، ولا يوجد مقارنة بينهما.



هل يمكن أن تترك الغناء وتتجه للتمثيل؟

لا يمكنني ذلك بالطبع فأنا أحب الغناء.



تمتلك هوايات أخرى بخلاف التمثيل والغناء؟

كنت ألعب الكرة، وأحب خوض المغامرة لأنني "جايبها من الصفر" وبحب أتحدى نفسي.



هل لديك طقوس معينة في شهر رمضان؟

- بختم القرآن وأحب شهر رمضان لأنه شهر الخير.



هل تدين بالفضل للنجمة يسرا؟

بالطبع ولدي شعور أننى سأقول لها فى يوم من الأيام أنها كانت سبب الخير في حياتي المهنية، مثلما قالها لها الفنان أحمد عز في السعودية وسأكون حريصًا في اختياراتي وأختار الذي سيُضيف لي ولرصيدي الفني، وهذه ثقة مني وليس غرورًا.



كواليس تعاونك مع المخرج عمرو صلاح والعدل جروب؟

المخرج عمرو صلاح يتعامل معنا كأخ، كما أنه ساعدني وأضاف الكثير من الإفيهات الخاصة بي في العمل، أما عن تعاملي مع شركة العدل جروب فهم أشخاص محترمون للغاية والتعاون معهم ممتع، والمنتج جمال العدل شخص مثقف ومُتفهم جدًا، وتحدث معي عن نوع الموسيقى التي أقدمها وتجربتي في التمثيل.

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