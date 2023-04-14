شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 22.. أهل تل شبورة يثورون على الشيخ دوارة ويطردونه من خطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الكثير من الأحداث، حيث خطب إمام الجامع دوارة "جلال العشري" في الناس يوم الجمعة، وبدأ في رمي المحصنات والتحريض على القتل بحجة تسيب البنات وانحلالهن، فلم يعجب حديثه الناس في الجامع وثار عليه أبو القتيلة سلمى، مما دفع الناس كذلك تثور عليه، وعندما سمعت صفية "روبي" حديثه أبلغت الأوقاف التي أرسلت لهم شيخا منها على الفور، وتم طرد الشيخ دوارة من المسجد.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.