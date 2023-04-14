شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى فى رمضان 5 إطلالات مختلفة وزيارة للحسين بالنقاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ياسمين صبري تصدرت تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة الماضية، رغم عدم مشاركة ياسمين صبري في دراما رمضان بأى مسلسل، ولكنها تواجدت من خلال بعض الإعلانات التجارية وخضوعها لبعض جلسات التصوير ونشرها على حسابها.

استغلت النجمة ياسمين صبري وقتها في شهر رمضان المبارك للخضوع لبعض جلسات التصوير وظهرت خلال شهر رمضان بـ 5 إطلالات سيطر على بعضها الأجواء الرمضانية، وشاركت متابعيها هذه الصور لاقت إعجاب الكثير.

وفاجأت النجمة ياسمين صبري جمهورها عبر سحابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمشاركتها فيديو قامت بتصوير أثناء زيارتها للحسين، واضطرت أن تتخفى النقاب حتى تستطيع أن تتجول في الحسين دون أن تتعرض لمضايقات.

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى فىا لسينما، فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام



ياسمين صبري



ياسمين صبري



ياسمين صبري



ياسمين صبري



ياسمين صبري